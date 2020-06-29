ФК "Химки" перед полуфиналом Кубка России сыграет с "Сатурном", "Спартаком-2" и "Казанкой"

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Химки" будет готовиться к полуфиналу Олимп - Кубка России против екатеринбургского "Урала" на базе в подмосковном Кратове в закрытом режиме вплоть до 18 июля, за это время команда проведет товарищеские матчи с "Сатурном", "Спартаком-2" и "Казанкой". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор химчан Василий Иванов.

Сезон в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, "Химки" заняли в турнире второе место, которое дает команде право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21. Последние официальные матчи команда провела в марте, когда в четвертьфинале Кубка России дома обыграла московское "Торпедо" (5:1), а в последнем туре перед остановкой розыгрыша ФНЛ на выезде сыграла вничью с нижнекамским "Нефтехимиком" (2:2). 19 июня в единственной контрольной встрече, которую команда провела за три месяца, она потерпела поражение от ярославского "Шинника". Ранее пресс-служба "Химок" сообщала о том, что команда в составе 27 игроков с 20 по 30 июня будет находиться на сборе в Кратове.

"В Кратове будем находиться до 18 июля, до игры с "Уралом", - сказал Иванов. - Учитывая ситуацию, которая произошла в премьер-лиге - в некоторых командах заболели игроки - мы с тренерским штабом приняли коллегиальное решение остаться там до игры, чтобы никого не распускать".

24 июня гендиректор "Химок" заявил ТАСС о том, что в рамках подготовки к полуфиналу Кубка России команда проведет три матча. "Сегодня мы играем с "Сатурном", 4 июля - со "Спартаком-2", 11-го - с "Казанкой". На 7 июля соперника пока нет. Если его не будет, проведем двустороннюю игру", - отметил собеседник агентства.

Матч между "Химками" и "Уралом" в полуфинале Кубка России состоится 18 или 19 июля на домашнем стадионе подмосковной команды. Во втором полуфинале турнира петербургский "Зенит" на "Газпром-Арене" примет столичный "Спартак". Финал пройдет 25 июля в Екатеринбурге.