Крамник призвал не считать его участие в онлайн-турнирах возобновлением шахматной карьеры

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский шахматист Владимир Крамник сообщил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру, в данный момент он воспринимает шахматы как хобби. Об этом Крамник заявил на онлайн-сессии "Шахматы после COVID-19", которую проводят фонд "Росконгресс" и Международная шахматная федерация (FIDE).

Крамник объявил о завершении карьеры 29 января 2019 года. В мае 2020 года он стал инициатором и участником благотворительного шахматного турнира "Сборная - России", благодаря которому было собрано около 26 млн рублей для помощи региональным медицинским учреждениям.

"Иногда играю в быстрые шахматы, блиц. Сейчас приостановились многие мои проекты, появилось время, но я не занимаюсь шахматами каждый день, как профессионал. Возможно, когда все мои проекты возобновятся, времени станет меньше, то я перестану играть совсем. Но сейчас я получаю удовольствие даже больше, чем когда был профессионалом", - сказал Крамник.

"Сейчас это мое хобби, я в удовольствие [играю]. Это не является моим возвращением в шахматы, возобновлением карьеры", - добавил шахматист.

Крамник являлся чемпионом мира с 2000 по 2006 год по версии Профессиональной шахматной ассоциации (организация, созданная в 1993 году в результате конфликта в Международной шахматной федерации). В 2006 году титулы чемпиона мира вновь были объединены - Крамник выиграл в объединительном матче у болгарина Веселина Топалова, став 14-м чемпионом мира. В 2007 году он уступил мировую шахматную корону индийцу Вишванатану Ананду.