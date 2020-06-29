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Чернышенко: спорт возвращается в жизнь страны

Вице-премьер РФ отметил, что Игры стран СНГ планируется провести в сентябре в Казани
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Владимир Смирнов/ТАСС
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 29 июня. Спортивные мероприятия и соревнования возвращаются в жизнь россиян. Об этом на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с заместителями председателя правительства заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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"Спорт вернулся в нашу жизнь, у спортсменов есть возможность тренироваться, все базы работают. С 19 июня возобновился чемпионат России по футболу, в Российской премьер-лиге сыграно 15 матчей. Другие виды спорта возвращаются к нормальной жизни, с июня идет национальное первенство по регби, прошел международный турнир по художественной гимнастике. 2 августа [запланирован] всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ", в августе-сентябре начнутся чемпионаты по хоккею, баскетболу и массовые соревнования, такие, как всеми любимые "Кожаный мяч", всероссийский день бега "Кросс нации", фестиваль студенческого спорта. Важно, что планируются первые крупные международные соревнования, Игры стран СНГ, мы планируем их провести в сентябре в Казани, будет примерно 2,5 тыс. участников из 11 стран".

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