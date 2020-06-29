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Футбол в России

В ФК "Крылья Советов" нет случаев заражения коронавирусом перед матчем с "Локомотивом"

Встреча 25-го тура РПЛ пройдет 30 июня в Москве на "РЖД-Арене"

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Все тесты на коронавирусную инфекцию в футбольном клубе "Крылья Советов" перед матчем 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе самарского клуба.

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Матч между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" пройдет 30 июня в Москве на "РЖД-Арене", начало игры - 18:00 мск.

"По тестам все нормально, все отрицательные. Вечером летим в Москву", - сообщили в пресс-службе "Крыльев Советов" в ответ на запрос о результатах тестов команды на коронавирус.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают последнюю, 16-ю строчку, набрав в 24 турах 22 очка. "Локомотив" располагается на втором месте, имея в активе 47 очков.

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