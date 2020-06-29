Российский пятиборец Сергей Карякин выписан из больницы после коронавируса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по современному пятиборью Сергей Карякин выписан из больницы, куда был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом Карякин сообщил ТАСС.

Чемпион мира 2010 и 2011 годов Карякин находился на 12-дневном лечении в военном клиническом госпитале имени Вишневского в подмосковном Красногорске.

"Сейчас со мной все в порядке, меня выписали домой на прошлой неделе, - сказал Карякин. - Но еще в госпитале на четвертый день я почувствовал себя хорошо, одышка прошла. Я допускаю, что меня положили в больницу тогда, когда большого смысла в моем попадании туда не было. Но, с другой стороны, я перестраховался и все это время был под наблюдением врачей".

"Мне сделали два теста на коронавирус, и они оба оказались отрицательными. Но я могу сказать, что коронавирус не был выявлен практически ни у одного человека, кто был со мной госпитализирован в то время. Хотя все, кого привозили в эту больницу, были с пораженными легкими с подозрением на коронавирус. И при выписке всем нам написали, что был COVID", - добавил собеседник ТАСС.

32-летний Карякин связывает противоречия между результатами тестирования и окончательным диагнозом недостаточным качеством тестов, которые не способны на 100% выявить заражение коронавирусом.

"Врачи мне прописали двухнедельное освобождение от физических нагрузок, но я уже в больнице начал потихоньку тренироваться и делать отжимания с приседаниями. Если будут какие-то старты осенью, то я планирую принять в них участие. Я еще полноценно не тренировался, но, думаю, времени еще остается достаточно для этого. Но все будет зависеть от моего физического состояния, так как непонятно, как коронавирус может отразиться на здоровье в дальнейшем", - заключил двукратный чемпион мира.