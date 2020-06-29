НХЛ признала Овечкина лучшим хоккеистом в истории лиги, выступающим под восьмым номером

ТАСС, 29 июня. Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина лучшим игроком за все время, выступающим в лиге под восьмым номером. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, с тех пор он выступает в НХЛ за столичный клуб. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).