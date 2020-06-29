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НХЛ

НХЛ признала Овечкина лучшим хоккеистом в истории лиги, выступающим под восьмым номером

За карьеру в НХЛ российский форвард забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги
Александр Овечкин AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 29 июня. Национальная хоккейная лига (НХЛ) признала российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина лучшим игроком за все время, выступающим в лиге под восьмым номером. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, с тех пор он выступает в НХЛ за столичный клуб. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" Овечкин выиграл Кубок Стэнли.

НХЛ также определила остальных лучших хоккеистов, выступавших в лиге под номерами с шестого по десятый. Под шестым номером лучшим назван Фил Хаусли, под седьмым - Фил Эспозито, под девятым - Горди Хоу, под десятым - Ги Лафлёр.

Сезон в НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

Теги
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