Дворкович: матч за звание чемпиона мира по шахматам будет перенесен на 2021 год

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за звание чемпиона мира по шахматам перенесут на 2021 год - официальное решение будет принято в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Матч на первенство мира практически наверняка будет перенесен на следующий год в связи со всеми событиями. Неформально об этом мы уже говорили, формальное решение, думаю, будет принято в ближайшее время. Мы обсуждаем различные варианты - и весна, и осень, но объявим обо всем позднее", - сказал Дворкович.