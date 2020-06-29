{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Матч за мировую шахматную корону

Дворкович: матч за звание чемпиона мира по шахматам будет перенесен на 2021 год

По словам главы FIDE, формальное решение будет принято в ближайшее время
Президент FIDE Аркадий Дворкович Алексей Колчин/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Алексей Колчин/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за звание чемпиона мира по шахматам перенесут на 2021 год - официальное решение будет принято в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

На эту тему
FIDE в течение месяца примет решение о возобновлении турнира претендентов в Екатеринбурге

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Матч на первенство мира практически наверняка будет перенесен на следующий год в связи со всеми событиями. Неформально об этом мы уже говорили, формальное решение, думаю, будет принято в ближайшее время. Мы обсуждаем различные варианты - и весна, и осень, но объявим обо всем позднее", - сказал Дворкович.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичМатч за мировую шахматную корону
Футбол в России
"Оренбург" и "Динамо" ожидают предписаний Роспотребнадзора перед матчами 25-го тура РПЛ
Оренбургский клуб не смог организовать матч 24-го тура против "Краснодара" 27 июня, так как игроки находятся на карантине
Читать полностью