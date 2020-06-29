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Футбол в России

"Оренбург" и "Динамо" ожидают предписаний Роспотребнадзора перед матчами 25-го тура РПЛ

Оренбургский клуб не смог организовать матч 24-го тура против "Краснодара" 27 июня, так как игроки находятся на карантине

ТАСС, 29 июня. Футбольные клубы "Оренбург" и "Динамо" ожидают предписаний от Роспотребнадзора в преддверии матчей 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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"Оренбург" не смог организовать матч 24-го тура против "Краснодара" 27 июня, так как игроки находятся на карантине в связи с заражением коронавирусом шестерых футболистов и двоих сотрудников клуба. Решение по результату игры будет вынесено на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, вероятный вердикт - техническое поражение.

"На данный момент в "Оренбурге" десять членов команды находятся на карантине, за ними установлено динамическое наблюдение, - говорится в сообщении. - Остальные представители клуба сдают регулярные тесты, которые показывают отрицательные результаты. Оренбургская команда ждет предписания местного Роспотребнадзора, на основании которого будет принято решение о допуске к участию в матче 25-го тура Тинькофф-РПЛ против "Урала", встреча запланирована на 1 июля".

"Динамо" в день игры 23-го тура против "Краснодара" сообщило о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых - Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе - диагностировали коронавирус. По согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля. Перед игрой 24-го тура с ЦСКА, которая прошла в субботу и завершилась со счетом 0:0, "Динамо" получило разрешение провести матч основным составом.

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"Динамо", которое в 24-м туре сыграло с ЦСКА, продолжает ежедневное тестирование с отрицательными результатами. В московском клубе новых случаев заражения не выявлено. В преддверии игры с "Сочи", запланированной на 1 июля, команда ожидает новое предписание от Роспотребнадзора", - сказано в сообщении.

В турнирной таблице чемпионата России "Оренбург" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 23 очка, "Динамо" с 31 очком идет седьмым. 

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