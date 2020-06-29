Свирин: российские гребцы планируют принять участие в молодежном ЧЕ в Германии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россияне планируют принять участие в чемпионате Европы по академической гребле для спортсменов до 23 лет в Германии и юниорском первенстве Европы в Сербии. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Проведение чемпионата Европы для спортсменов до 23 лет запланировано на 5-6 сентября в немецком Дуйсбурге. Юниорский турнир должен пройти в Белграде 26-27 сентября.

"Мы однозначно планируем участие россиян в юниорском и молодежном чемпионате Европы, но для того чтобы там участвовать, нужно провести отборочные соревнования в России. Мы активно эту работу ведем, согласовываем календарь, но никто не может предугадать ситуацию. Мы готовы участвовать, нам это необходимо, но вопросов пока много", - отметил Свирин.

"Чемпионат Европы для спортсменов до 23 лет пройдет в Германии, где были повторные вспышки заражений коронавирусом. Большинство мероприятий до октября официально закрыли, но при выполнении определенных требований наши мероприятия останутся, должны пройти. При этом в Евросоюзе границы стран формальные, им будет проще добраться до места проведения соревнований. Как это будем делать мы - пока большой вопрос, в том числе вопрос авиасообщения", - добавил собеседник агентства.