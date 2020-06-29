Организаторы планируют провести матч Лиги наций Венгрия - Россия на "Пушкаш-Арене"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Сборная Венгрии по футболу, скорее всего, проведет домашний матч Лиги наций против команды России на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Венгерской футбольной федерации.

Сборная Венгрии стала соперником россиян по группе 3 дивизиона В Лиги наций в результате жеребьевки, которая прошла 3 марта в Амстердаме. Также соперниками команды под руководством главного тренера Станислава Черчесова стали сборные Турции и Сербии. Россияне начнут выступление во втором сезоне турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 3 сентября домашним матчем против сербов. 6 сентября состоится выездная игра против сборной Венгрии.

"Планируется, что матч Венгрия - Россия будет сыгран на стадионе "Пушкаш-Арена". Окончательное решение будет принято в течение ближайших недель", - сообщили в пресс-службе. При этом в марте в Венгерской футбольной федерации заявляли ТАСС о том, что игра точно состоится на этом стадионе.

"Пушкаш-Арена" была открыта в ноябре 2019 года товарищеским матчем между сборными Венгрии и Уругвая, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. Вместимость нового стадиона в венгерской столице составляет 67 215 зрителей. На нем летом 2021 года пройдут четыре матча чемпионата Европы (три встречи на групповом этапе, а также одна из игр 1/8 финала).

17 июня исполком УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций - игры пройдут с 3 сентября по 18 ноября; 26 июня было опубликовано расписание матчей сборной России.

Матчи с сербами пройдут 3 сентября и 18 ноября (дома и на выезде), игры с венграми - 6 сентября и 14 октября (дома и на выезде), а встречи с турками - 11 октября и 15 ноября (дома и на выезде). В первоначальном календаре, который был опубликован до приостановки футбольных турниров из-за пандемии коронавируса, сборная России должна была сыграть с сербами 3 сентября (дома) и 17 ноября (на выезде), матчи против венгров были запланированы на 6 сентября (на выезде) и 12 октября (дома), а встречи с турками - на 9 октября (дома) и 14 ноября (на выезде).

О Лиге наций сезона-2020/21

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Право сыграть в стыковых матчах за выход на мировое первенство получат два победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.