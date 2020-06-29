{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Совет World Athletics в конце июля заслушает доклад рабочей группы о состоянии дел во ВФЛА

Заседание совета пройдет с 29 по 30 июля
Описание
© Роман Кручинин/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен выступит с докладом по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании совета World Athletics, который пройдет с 29 по 30 июля. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы World Athletic Николь Джеффри.

На эту тему
Комиссия спортсменов ВФЛА обратилась в World Athletics и МОК с открытым письмом

"Глава рабочей группы по восстановлению Руне Андерсен выступит с докладом на ближайшем заседании World Athletics", - отметила Джеффри.

Совет World Athletics на своем предыдущем заседании, которое проходило в марте, принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля. Однако по состоянию на 27 июня, как сказал ТАСС в субботу глава ВФЛА Евгений Юрченко, вопросы погашения долга еще не были решены.

В случае невыплаты штрафа в срок совет World Athletics в конце июля может принять решение о невозможности выступления российских легкоатлетов на международных стартах в любом статусе. Нельзя исключать и того, что ВФЛА также будет грозить полное исключение из международной федерации.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетике
Шахматные турниры
Дворкович: в Москве откроют офис FIDE, где будет вестись подготовка к Шахматной олимпиаде
Турнир пройдет в Москве и Ханты-Мансийске в 2021 году
Читать полностью