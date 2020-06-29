Совет World Athletics в конце июля заслушает доклад рабочей группы о состоянии дел во ВФЛА

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Руне Андерсен выступит с докладом по вопросу восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на заседании совета World Athletics, который пройдет с 29 по 30 июля. Об этом сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы World Athletic Николь Джеффри.

"Глава рабочей группы по восстановлению Руне Андерсен выступит с докладом на ближайшем заседании World Athletics", - отметила Джеффри.

Совет World Athletics на своем предыдущем заседании, которое проходило в марте, принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля. Однако по состоянию на 27 июня, как сказал ТАСС в субботу глава ВФЛА Евгений Юрченко, вопросы погашения долга еще не были решены.

В случае невыплаты штрафа в срок совет World Athletics в конце июля может принять решение о невозможности выступления российских легкоатлетов на международных стартах в любом статусе. Нельзя исключать и того, что ВФЛА также будет грозить полное исключение из международной федерации.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Позднее была сформирована рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус.