Президент "Тамбова": игра РПЛ с "Зенитом" без зрителей повлияет на бюджет клуба

Игра пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе, который два года назад принимал матчи чемпионата мира. Встреча состоится без зрителей. Исполком Российского футбольного союза постановил, что решение о проведении матчей со зрителями принимают местные власти. На данный момент предыдущие матчи РПЛ проводились с присутствием 10% болельщиков от общей вместимости арены.

"Что касается организации, то нужно соблюсти все требования Роспотребнадзора, других рекомендаций нет. Для нас матч без зрителей чреват недополучением прибыли от продажи билетов, учитывая, что наш клуб имеет самый маленький бюджет в премьер-лиге. Тем не менее есть правила, здоровье людей - самое важное. Мы будем делать все, что нам рекомендуют", - сказал Габуев.

После возобновления чемпионата России "Тамбов" проиграл "Уфе" и "Уралу" с одинаковым счетом 1:2. В двух ближайших турах команда сыграет с "Зенитом" и "Спартаком".

"Нам действительно проще играть со "Спартаком", "Зенитом", ЦСКА, которые пропагандируют атакующий футбол, где выше исполнительский класс. В игре с такими же командами, как "Уфа" и "Урал", мы надеялись, что сможем что-то им противопоставить, но ничего не получилось. Но я надеюсь, что это не последняя наша встреча с этими соперниками", - отметил он.

"Тамбов" занимает 13-е место в чемпионате России с 25 очками. Бюджет клуба составляет 350 млн рублей.