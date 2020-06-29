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Шахматные турниры

Дворкович: FIDE попытается вовлечь 195 стран во Всемирную шахматную олимпиаду

Именно столько национальных федераций входят в состав FIDE
Президент FIDE Аркадий Дворкович Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) будет стараться привлечь сборные всех 195 стран, федерации которых входят в ее состав, к участию во Всемирной шахматной олимпиаде. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент организации Аркадий Дворкович.

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Всемирная шахматная олимпиада из-за последствий пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате. В конце марта 2020 года FIDE объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, первой в истории шахматной паралимпиады и конгресса организации. Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, Всемирная шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир шахматной олимпиады - в Москве.

"Напомню, олимпиада в этом году должна была пройти в Ханты-Мансийске и Москве, мы перенесли ее на следующий год. А в этом году проведем онлайн-олимпиаду, и через два-три дня уже начнется регистрация сборных на турнир. Хотим, чтобы в турнире приняли участие почти все команды мира - у нас 195 членов FIDE, не знаю, получится ли все 195 команд вовлечь, но стремиться будем, - сказал Дворкович. - Процентов 70 стран будет участвовать, Олимпиада будет длиться практически месяц".

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичШахматные турниры
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