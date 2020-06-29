Дворкович: в Москве откроют офис FIDE, где будет вестись подготовка к Шахматной олимпиаде

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Офис Международной шахматной федерации (FIDE) появится в Москве, в нем будет вестись подготовка к Всемирной шахматной олимпиаде. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент организации Аркадий Дворкович.

Штаб-квартира FIDE находится в швейцарской Лозанне.

"Эта тема [появление офиса в Москве] являлась долгоиграющей. Несколько лет назад Кирсан Николаевич Илюмжинов (бывший президент FIDE - прим. ТАСС) обратился к руководству страны и города с просьбой предоставить FIDE помещение для офиса. Дополнительное, так как основной офис - в Лозанне, - сказал Дворкович. - Тем не менее в России очень много активностей организации, и несколько месяцев назад правительство Москвы приняло решение оказать такую поддержку. Сейчас есть хороший вариант размещения. Там предстоит небольшой ремонт, но я надеюсь, что в ближайшее время это уже произойдет, чтобы подготовка к Шахматной олимпиаде велась уже непосредственно из московского офиса FIDE".

Всемирная шахматная Олимпиада в следующем году пройдет в Москве и Ханты-Мансийске. Она должна была пройти в этом году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена.