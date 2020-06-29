Дипломы олимпийского университета в Сочи получили студенты 19 стран мира

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Студенты 19 стран мира, среди которых заслуженные спортсмены, призеры Олимпийских игр и действующие тренеры, стали выпускниками Российского международного олимпийского университета (РМОУ) в Сочи. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Студенты из 19 стран мира стали выпускниками сочинского университета РМОУ. <…> В этом году выпускниками РМОУ стали граждане Австрии, Албании, Испании, Италии, Китая, Канады, Франции, Чехии, Индии и ряда других стран Европы и Азии. Среди выпускников из России - заслуженные спортсмены, призеры и участники Олимпийских игр и других международных соревнований, а также действующие тренеры и руководители крупных спортивных объектов", - сообщили в пресс-службе.

Всего дипломы по программе "Мастер спортивного администрирования" получили 54 молодых специалиста. В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, международное мероприятие частично прошло в онлайн-формате.

"Оказаться в числе выпускников такого вуза как Российский международный олимпийский университет - это уникальное личное достижение", - привели в пресс-службе слова главы города Алексея Копайгородского. Выпускников в видеоформате поздравили олимпийские чемпионы - Роман Власов, Александр Карелин, Сослан Рамонов, Светлана Хоркина и другие.

Программа "Мастер спортивного администрирования" - основное направление РМОУ. Свой высокий статус она трижды подтвердила в ежегодном глобальном рейтинге курсов по спортивному менеджменту журнала Sport Business International. Программа занимает второе место в Европе и входит в десятку лучших в мире, сообщается в пресс-службе РМОУ.

РМОУ основан в 2009 году, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между МОК, оргкомитетом "Сочи-2014" и ОКР, и ориентирован на подготовку высококвалифицированных специалистов в области спортивного менеджмента для российской и мировой индустрии спорта, олимпийского и паралимпийского движения.