ФК "Сочи" применит дисциплинарные меры к Кокорину в связи с нарушениями клубных правил

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Сочи" применит к нападающему команды Александру Кокорину дисциплинарные меры в связи с нарушениями правил внутреннего распорядка. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Ранее форвард опубликовал в Instagram фото с дня рождения своего друга, на котором он присутствовал. "Зенит" оштрафует нападающего Сердара Азмуна за совместное фото с иракским футболистом "Крыльев Советов" Сафаа Хади, поскольку иранец нарушил регламент возобновления тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - Российской премьер-лиги в плане социального дистанцирования.

"В связи с нарушением правил внутреннего распорядка "Сочи" со стороны клуба к Александру Кокорину будут применены дисциплинарные меры", - сказал Рубашко.

Кокорин этой зимой перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. На его счету шесть мячей в чемпионате России нынешнего сезона.