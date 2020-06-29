Основной состав женской сборной России по биатлону проведет сбор в Ижевске

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основной состав женской российской команды по биатлону проведет сбор в Ижевске, резервный - в Чайковском (Пермский край). Об этом ТАСС рассказал старший тренер женской команды Михаил Шашилов.

Мужская сборная России по биатлону проведет сбор в Рыбинске

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Первый предсезонный сбор основной сборной (команды "А") начнется 5 июля и продлится 18 дней.

"В Ижевске я провел неделю, встречался там с представителями министерства. Роспотребнадзор дал добро", - сказал Шашилов.

Тренер уточнил, что в команду "А" войдут десять биатлонисток, в команду "Б" - восемь. "Списки сейчас утрясаем", - заметил он.

Резервную команду (команду "Б") возглавляет Сергей Коновалов. Ожидается, что к работе в Чайковском она приступит 8 июля. Расстояние между Ижевском и Чайковским составляет менее ста километров.