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Зимние олимпийские виды спорта

Основной состав женской сборной России по биатлону проведет сбор в Ижевске

Первый предсезонный сбор начнется 5 июля и продлится 18 дней
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основной состав женской российской команды по биатлону проведет сбор в Ижевске, резервный - в Чайковском (Пермский край). Об этом ТАСС рассказал старший тренер женской команды Михаил Шашилов.

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Первый предсезонный сбор основной сборной (команды "А") начнется 5 июля и продлится 18 дней.

"В Ижевске я провел неделю, встречался там с представителями министерства. Роспотребнадзор дал добро", - сказал Шашилов.

Тренер уточнил, что в команду "А" войдут десять биатлонисток, в команду "Б" - восемь. "Списки сейчас утрясаем", - заметил он.

Резервную команду (команду "Б") возглавляет Сергей Коновалов. Ожидается, что к работе в Чайковском она приступит 8 июля. Расстояние между Ижевском и Чайковским составляет менее ста километров.

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