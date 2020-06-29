Мужская сборная России по биатлону проведет сбор в Рыбинске

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основной и резервный составы мужской сборной России по биатлону проведут первый предсезонный сбор в Рыбинске Ярославской области. Об этом ТАСС рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Начало сбора запланировано на 2 июля.

"Если второго числа начать сбор не получится, то команда его начнет на день позже, - сказал Драчев. - Разрешения все получены, дай бог, чтобы все получилось. Сейчас работаем над организацией трансфера и получением всего, что необходимо для сбора".

В Рыбинске сборы проведут основная и резервная команды страны (команды "А" и "Б"), также там запланирован сбор юниоров. Резервную команду возглавляет Сергей Белозеров.

Основная женская сборная России проведет первый предсезонный сбор в Ижевске (он должен начаться 5 июля и продлиться 18 дней), резервная - в Чайковском (Пермский край).