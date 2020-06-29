Российские биатлонисты перед началом сборов будут протестированы на коронавирус

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Входящие в состав сборной России биатлонисты будут протестированы на коронавирус перед началом первых предсезонных сборов. Об этом ТАСС рассказал старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.

Основной состав женской команды проведет первый предсезонный сбор в Ижевске, резервный состав - в Чайковском (Пермский край). Мужские команды будут на сборе в Рыбинске (Ярославская область).

"Заехать на сбор мы должны пятого числа. Там будут взяты анализы, если все хорошо, то тренироваться мы сможем через сутки", - сказал Шашилов.

В пресс-службе Союза биатлонистов России ТАСС уточнили, что мужская сборная также будет протестирована на коронавирус перед началом сбора.

Мужская команда должна приступить к сбору 2 июля, женская - 5 июля.