Сборная России по скалолазанию пройдет карантин перед стартом тренировочного сбора в Крыму

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские скалолазы и персонал команды сдадут тесты на коронавирус перед началом тренировок на базе в Крыму, национальная команда также пройдет обязательный карантин. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Первый тренировочный сбор национальной команды пройдет на базе "Крымский" в Алуште с 8 по 28 июля.

"Спортсмены и сотрудники сборной пройдут карантин перед началом тренировочного сбора в Алуште, - рассказал Бычков. - Они приедут, сдадут тесты, пройдут карантин и только после этого приступят к тренировкам. Обещают, что карантин продлится 3-4 дня".