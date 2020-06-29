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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по скалолазанию пройдет карантин перед стартом тренировочного сбора в Крыму

Первый тренировочный сбор национальной команды пройдет на базе "Крымский" в Алуште с 8 по 28 июля
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков
© Александр Щербак/ТАСС
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Сбор российских скалолазов начнется 8 июля на базе "Крымский" в Алуште

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские скалолазы и персонал команды сдадут тесты на коронавирус перед началом тренировок на базе в Крыму, национальная команда также пройдет обязательный карантин. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Первый тренировочный сбор национальной команды пройдет на базе "Крымский" в Алуште с 8 по 28 июля.

"Спортсмены и сотрудники сборной пройдут карантин перед началом тренировочного сбора в Алуште, - рассказал Бычков. - Они приедут, сдадут тесты, пройдут карантин и только после этого приступят к тренировкам. Обещают, что карантин продлится 3-4 дня".

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