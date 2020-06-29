Карлсен сыграет с Дин Лижэнем в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

ТАСС, 29 июня. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграет с китайским гроссмейстером Дин Лижэнем в полуфинале турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Соревнования проходят в онлайн-режиме и организованы Карлсеном.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков. В понедельник Дин Лижэнь обыграл в третьем матче четвертьфинала американца Хикару Накамуру со счетом 2,5:0,5. Ранее шахматисты обменялись победами в матчах четвертьфинала.

В другом полуфинале встретятся российский гроссмейстер Ян Непомнящий и шахматист из Нидерландов Аниш Гири.

Полуфиналы состоятся с 30 июня по 2 июля, финал - 3-5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн. Победителем первого турнира стал Карлсен, второй турнир выиграл россиянин Даниил Дубов.