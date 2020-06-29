Божович при расторжении контракта с ФК "Крылья Советов" отказался от части компенсации

28 июня на заседании совета директоров руководство достигло договоренности о досрочном расторжении контракта с черногорским специалистом, которого на этом посту сменил Андрей Талалаев. Божович занимал пост главного тренера "Крыльев Советов" с октября 2018 года. Его контракт с самарцами был рассчитан до 31 декабря 2020 года. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка и отставая от зоны сохранения прописки в высшем дивизионе на два очка.

"Последние игры "Крыльев", особенно домашние матчи, ни позитивных эмоций, ни турнирных очков не принесли. Несмотря на качественную игру и самоотдачу команды в последнем матче с "Зенитом", у "Крыльев" не было результата. Команда занимает в таблице место, которое не устраивает никого", - сказал Фетисов.

"У Миодрага была возможность исправить ситуацию - мы неоднократно выражали полное доверие. Совет директоров принял решение перед оставшимися шестью матчами РПЛ поменять главного тренера. С Миодрагом Божовичем у нас состоялся итоговый разговор, вопрос выплат по увольнению не вызвал разногласий. Миодраг не снимает с себя ответственности за результаты команды, и с этим пониманием он отказался от части компенсации", - отметил председатель совета директоров "Крыльев Советов", добавив, что "в футболе все определяет результат" и решение о расставании с Божовичем было принято по этой причине.

В 25-м туре РПЛ "Крылья Советов" в Москве сыграют с "Локомотивом". Встреча состоится 30 июня, начало - 18:00 мск. До конца чемпионата самарцам помимо игры против железнодорожников предстоит встретиться с "Ростовом" (4 июля, дома), тульским "Арсеналом" (7 июля, на выезде), московским "Динамо" (12 июля, на выезде), "Краснодаром" (15 июля, дома) и "Сочи" (22 июля, дома).