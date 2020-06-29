Божович при расторжении контракта с ФК "Крылья Советов" отказался от части компенсации

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Крылья Советов" Миодраг Божович при расторжении контракта отказался от части компенсации. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Александр Фетисов.
28 июня на заседании совета директоров руководство достигло договоренности о досрочном расторжении контракта с черногорским специалистом, которого на этом посту сменил Андрей Талалаев. Божович занимал пост главного тренера "Крыльев Советов" с октября 2018 года. Его контракт с самарцами был рассчитан до 31 декабря 2020 года. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка и отставая от зоны сохранения прописки в высшем дивизионе на два очка.
"Последние игры "Крыльев", особенно домашние матчи, ни позитивных эмоций, ни турнирных очков не принесли. Несмотря на качественную игру и самоотдачу команды в последнем матче с "Зенитом", у "Крыльев" не было результата. Команда занимает в таблице место, которое не устраивает никого", - сказал Фетисов.
"У Миодрага была возможность исправить ситуацию - мы неоднократно выражали полное доверие. Совет директоров принял решение перед оставшимися шестью матчами РПЛ поменять главного тренера. С Миодрагом Божовичем у нас состоялся итоговый разговор, вопрос выплат по увольнению не вызвал разногласий. Миодраг не снимает с себя ответственности за результаты команды, и с этим пониманием он отказался от части компенсации", - отметил председатель совета директоров "Крыльев Советов", добавив, что "в футболе все определяет результат" и решение о расставании с Божовичем было принято по этой причине.
В 25-м туре РПЛ "Крылья Советов" в Москве сыграют с "Локомотивом". Встреча состоится 30 июня, начало - 18:00 мск. До конца чемпионата самарцам помимо игры против железнодорожников предстоит встретиться с "Ростовом" (4 июля, дома), тульским "Арсеналом" (7 июля, на выезде), московским "Динамо" (12 июля, на выезде), "Краснодаром" (15 июля, дома) и "Сочи" (22 июля, дома).