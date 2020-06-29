Контракт тренера Талалаева с ФК "Крылья Советов" заключен по схеме "1+1"

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контракт нового главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов" Андрея Талалаева заключен на один год с возможностью продления еще на сезон. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров самарцев Александр Фетисов.

28 июня на заседании совета директоров руководство "Крыльев Советов" достигло договоренности о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Миодрагом Божовичем. На этом посту его сменил Андрей Талалаев. Как сообщала ранее пресс-служба самарцев, соглашение с российским специалистом рассчитано на два года.

"Перед Андреем Викторовичем стоит задача сохранить "Крылья" в премьер-лиге. Контракт со специалистом рассчитан на год с возможностью его продления еще на один сезон при достижении поставленных целей", - сказал Фетисов.

"Почему руководство клуба сделало выбор в пользу Талалаева? Он - известный российский специалист. Это грамотный тренер, аналитик, с работой которого хорошо знакомы любители футбола. Он отлично знает российский футбол и возможности игроков", - добавил председатель совета директоров "Крыльев Советов", отметив, что помогать новому главному тренеру будут самарские специалисты Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

"Крылья Советов" после 24 туров Тинькофф - Российской премьер-лиги занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка и отставая от зоны сохранения прописки в высшем дивизионе на два очка. В 25-м туре Талалаев дебютирует в качестве главного тренера "Крыльев Советов" в Москве в матче против "Локомотива". Встреча состоится 30 июня, начало - 18:00 мск. До конца чемпионата самарцам помимо игры против железнодорожников предстоит встретиться с "Ростовом" (4 июля, дома), тульским "Арсеналом" (7 июля, на выезде), московским "Динамо" (12 июля, на выезде), "Краснодаром" (15 июля, дома) и "Сочи" (22 июля, дома).