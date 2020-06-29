Тренер Нурмагомедова рассказал о возможности реванша с Макгрегором

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает, что ирландец Конор Макрегор, вероятно, хочет провести реванш, однако россиянин может не согласиться на бой. Такое мнение Мендес высказал ТАСС.
Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в поединке, прошедшем осенью 2018 года. После боя на арене состоялась массовая потасовка между представителями обеих команд. В начале июня Макгрегор сообщил о завершении карьеры.
"Когда говорят о Коноре, то сразу появляется на картине и Хабиб, - сказал Мендес. - Ни один боец не хочет проиграть так, как Конор проиграл Хабибу. Мне, конечно, не нравится поведение Макгрегора, то, что он говорит о религии, о семье, о стране. Этого делать не стоит".
"Наверняка Конор будет продолжать говорить такие вещи, но я бы лучше так не делал. Идея второго боя Хабиба с Конором - это гигантские доходы от платных трансляций, все будут это смотреть, тем более после той истории. Конор, конечно, может и хочет реванш, но Хабиб может не пойти на это. Он ведь не про деньги, а про наследие, и может просто не согласиться на еще один бой с Макгрегором", - добавил специалист.
Нурмагомедову 31 год, он одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. 31-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).