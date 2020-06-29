Тренер Нурмагомедова рассказал о возможности реванша с Макгрегором

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в поединке, прошедшем осенью 2018 года. После боя на арене состоялась массовая потасовка между представителями обеих команд. В начале июня Макгрегор сообщил о завершении карьеры.

"Когда говорят о Коноре, то сразу появляется на картине и Хабиб, - сказал Мендес. - Ни один боец не хочет проиграть так, как Конор проиграл Хабибу. Мне, конечно, не нравится поведение Макгрегора, то, что он говорит о религии, о семье, о стране. Этого делать не стоит".

"Наверняка Конор будет продолжать говорить такие вещи, но я бы лучше так не делал. Идея второго боя Хабиба с Конором - это гигантские доходы от платных трансляций, все будут это смотреть, тем более после той истории. Конор, конечно, может и хочет реванш, но Хабиб может не пойти на это. Он ведь не про деньги, а про наследие, и может просто не согласиться на еще один бой с Макгрегором", - добавил специалист.

Нурмагомедову 31 год, он одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. 31-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).