{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

На полуфинальной стадии турнира пройдут матчи "Зенит" - "Спартак" и "Урал" - "Химки"

ТАСС, 29 июня. Полуфинальные матчи Олимп - Кубка России по футболу состоятся 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В первом полуфинале Кубка России сыграют екатеринбургский "Урал" и "Химки" (начало встречи в 13:00 мск), во втором матче встретятся петербургский "Зенит" и московский "Спартак" (встреча начнется в 18:30 мск).

Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге на домашнем стадионе "Урала" "Екатеринбург-Арене".

Действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив". Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных национальных кубков (8). 

Теги
Российский футбол
Футбол в России
КДК РФС оштрафовал "Динамо" на 100 тыс. рублей за нецензурные выкрики болельщиков
Также "Динамо" и ЦСКА обязаны заплатить по 25 тыс. рублей за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса
Читать полностью