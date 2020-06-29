Полуфиналы Кубка России по футболу пройдут 19 июля

ТАСС, 29 июня. Полуфинальные матчи Олимп - Кубка России по футболу состоятся 19 июля. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В первом полуфинале Кубка России сыграют екатеринбургский "Урал" и "Химки" (начало встречи в 13:00 мск), во втором матче встретятся петербургский "Зенит" и московский "Спартак" (встреча начнется в 18:30 мск).

Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге на домашнем стадионе "Урала" "Екатеринбург-Арене".

Действующим обладателем Кубка России является московский "Локомотив". Ему принадлежит рекорд по количеству выигранных национальных кубков (8).