КДК РФС засчитал "Оренбургу" техническое поражение за неявку на игру с "Краснодаром"

ТАСС, 29 июня. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал "Оренбургу" техническое поражение за неявку на матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

В последний раз техническое поражение в матче чемпионата России присуждалось петербургскому "Зениту" после домашнего матча с "Динамо" 11 мая 2014 года, из-за массовой драки на поле в концовке встречи с участием болельщиков.

"КДК РФС принял решение о присуждении поражения "Оренбургу" со счетом 0:3 и победы со счетом 3:0 "Краснодару" в связи с невозможностью обеспечить принимающей стороной условий проведения встречи, что повлекло за собой ее срыв", - сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

25 июня стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией. Согласно регламенту возобновленного чемпионата, клуб обязан уйти на двухнедельный карантин. На следующий день президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что "Оренбург" проинформировал организацию о невозможности организовать запланированный на 27 июня матч против "Краснодара" в связи с тем, что по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции.

В понедельник бюро исполкома РФС одобрило временную отмену правила об исключении из РПЛ при неявке на две игры.

Сезон в чемпионате России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. На данный момент состоялось 24 тура из 30, матч 23-го тура "Краснодар" - "Динамо" (Москва) перенесен с 21 июня на 19 июля в связи с обнаружением у трех футболистов "Динамо" коронавируса.