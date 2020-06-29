КДК РФС оштрафовал "Динамо" на 100 тыс. рублей за нецензурные выкрики болельщиков

ТАСС, 29 июня. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) наложил штраф на московское "Динамо" в размере 100 тыс. рублей за нецензурные выкрики болельщиков команды в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча "Динамо" - ЦСКА прошла в субботу и завершилась со счетом 0:0. Также "Динамо" и ЦСКА обязаны заплатить по 25 тыс. рублей каждый за нарушение регламента возобновления тренировочного процесса, индивидуальное наказание в размере 20 тыс. рублей назначено старшему тренеру ЦСКА Сергею Овчинникову, который исполнял обязанности главного тренера.

За повторное нарушение регламента возобновления тренировочного процесса наказан "Ростов", клуб должен заплатить 50 тыс. рублей. Всего регламент нарушили пять клубов РПЛ, общая сумма штрафа составила 165 тыс. рублей.

Чемпионат России возобновился 19 июня. Регламент возобновления чемпионата предусматривает меры по профилактике распространения коронавируса.