{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Бронзовый призер Олимпиады в шорт-треке ван Рёйвен находится в реанимации

Тренер спортсменки оценил ее состояние как критическое

ТАСС, 29 июня. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Лара ван Рёйвен из Нидерландов находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Нидерландской федерации конькобежного спорта.

Ван Рёйвен заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Сообщается, что спортсменка страдает расстройством иммунной системы с того момента, как перенесла операцию на плече.

"Сейчас ее состояние все еще остается критическим", - сказал тренер спортсменки Йерун Оттер.

Ван Рёйвен 27 лет. Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане, в ее активе золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали первенств Европы.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Футбол в Испании
"Валенсия" во второй раз за сезон уволила главного тренера
В составе "Валенсии" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев
Читать полностью