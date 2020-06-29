Бронзовый призер Олимпиады в шорт-треке ван Рёйвен находится в реанимации

ТАСС, 29 июня. Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Лара ван Рёйвен из Нидерландов находится в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба Нидерландской федерации конькобежного спорта.

Ван Рёйвен заболела во время тренировочного сбора во французских Пиренеях. Сообщается, что спортсменка страдает расстройством иммунной системы с того момента, как перенесла операцию на плече.

"Сейчас ее состояние все еще остается критическим", - сказал тренер спортсменки Йерун Оттер.

Ван Рёйвен 27 лет. Помимо бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане, в ее активе золотая и серебряная награды чемпионатов мира, а также три золотые, одна серебряная и две бронзовые медали первенств Европы.