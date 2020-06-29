Очередное тестирование выявило еще один случай заражения коронавирусом в клубах АПЛ

ТАСС, 29 июня. Еще один случай заражения коронавирусом выявлен по результатам одиннадцатого тестирования в клубах высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Тестирование, которое проводилось с 22 по 28 июня, прошли 2250 человек. Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщаются.

Представители клубов сдают тесты дважды в неделю, всего было проведено 14 307 тестов, 19 дали положительный результат.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Досрочное чемпионство за семь туров до конца впервые за 30 лет оформил "Ливерпуль".