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Футбол в Англии

Очередное тестирование выявило еще один случай заражения коронавирусом в клубах АПЛ

Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщаются

ТАСС, 29 июня. Еще один случай заражения коронавирусом выявлен по результатам одиннадцатого тестирования в клубах высшего дивизиона чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Тестирование, которое проводилось с 22 по 28 июня, прошли 2250 человек. Имя и клубная принадлежность заразившегося не сообщаются.

Представители клубов сдают тесты дважды в неделю, всего было проведено 14 307 тестов, 19 дали положительный результат.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Досрочное чемпионство за семь туров до конца впервые за 30 лет оформил "Ливерпуль".

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