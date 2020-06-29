ФК "Спартак" заплатил посредникам за трансферы в 2019 году свыше 853 млн рублей

ТАСС, 29 июня. Московский футбольный клуб "Спартак" заплатил свыше 853 млн рублей в качестве вознаграждений посредникам за трансферы игроков в 2019 году, опередив по этому показателю остальные клубы Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

За прошлый год "Спартак", согласно представленным документам, заплатил посредникам €11 млн 685 тыс. 950 (853 млн 597 тыс. 785 рублей по среднегодовому курсу в 2019 году). "Зенит" заплатил посредникам €8 млн 825 тыс. 281 (644 млн 640 тыс. 813 рублей) и 9,5 млн рублей.

"Локомотив" заплатил 63 млн 212 тыс. 425 рублей. "Динамо" - 10,2 млн рублей, ЦСКА - €4 млн 233 тыс. 299 евро (309 млн 220 тыс. 444 рубля), "Краснодар" - €3 млн 567 тыс. 607,58 (260 млн 595 тыс. 110,5 рублей), "Ростов" - €2 млн 533 тыс. (185 млн 22 тыс. 458 рублей) и $77 тыс. долларов (4 млн 967 тыс. 716 рублей), "Крылья Советов" - €235 тыс. (17 млн 165 тыс. 526 рублей).

"Спартак" был лидером по выплатам посредникам и в 2018 году, заплатив 688,72 млн рублей.

Общая сумма вознаграждений посредникам от игроков в целом в 2019 году составила 80 млн 915 тыс. 214 рублей.