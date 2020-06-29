WBA рассмотрит ситуацию с положительным результатом допинг-теста Беспутина в начале июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) разберет ситуацию с положительными результатами допинг-тестов российского боксера Александра Беспутина в начале июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WBA.

Допинг-тест Беспутина после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Как ранее сообщал ТАСС, допинг-проба "Б" Беспутина также показала положительный результат. Обработкой проб занимается лаборатория в Париже.

"Ситуация с Беспутиным будет рассмотрена на конвенции WBA в начале июля", - сказал собеседник агентства.

Конвенция пройдет в онлайн-формате с 1 по 4 июля.

Бой против Бутаева прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам.

На счету 29-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года он принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской компанией Top Rank.