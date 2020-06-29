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Боксерский турнир пройдет без зрителей в Москве 3 июля

В главном бою вечера планируется выступление россиянина Магомеда Мадиева
Боксеры Манук Диланян и Харитон Агрба Руслан Колесников/Федерация бокса России/ТАСС
Описание
Боксеры Манук Диланян и Харитон Агрба
© Руслан Колесников/Федерация бокса России/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Турнир по профессиональному боксу под эгидой промоутерской компании "Патриот" пройдет без зрителей в Москве 3 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

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"Турнир запланирован на 3 июля в Москве. Он пройдет без зрителей. В главном бою планируется выступление Магомеда Мадиева", - сообщили в пресс-службе.

Федерация бокса России провела первое шоу после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в Москве 15 июня. Оно также прошло без зрителей. В главном поединке россиянин Харитон Агрба выиграл у армянина Манука Диланяна решением судей и завоевал титул континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг.

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