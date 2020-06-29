Боксерский турнир пройдет без зрителей в Москве 3 июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Турнир по профессиональному боксу под эгидой промоутерской компании "Патриот" пройдет без зрителей в Москве 3 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

"Турнир запланирован на 3 июля в Москве. Он пройдет без зрителей. В главном бою планируется выступление Магомеда Мадиева", - сообщили в пресс-службе.

Федерация бокса России провела первое шоу после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в Москве 15 июня. Оно также прошло без зрителей. В главном поединке россиянин Харитон Агрба выиграл у армянина Манука Диланяна решением судей и завоевал титул континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг.