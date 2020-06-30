Дерби ЦСКА - "Спартак" и матч "Локомотив" - "Крылья Советов" откроют 25-й тур РПЛ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Программа 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует во вторник двумя матчами. Центральная встреча игрового дня пройдет на "ВЭБ-Арене" между московскими ЦСКА и "Спартаком" (начало игры - 20:30 мск), также столичный "Локомотив" примет на "РЖД-Арене" самарские "Крылья Советов" (18:00 мск).

Противостояние ЦСКА и "Спартака" носит принципиальный характер, который не зависит от занимаемых командами мест в турнирной таблице. На данный момент ЦСКА располагается на пятой строчке, имея в активе 37 очков. "Спартак" идет шестым, набрав 32 балла.

В двух матчах после возобновления сезона в РПЛ ЦСКА набрал одно очко, потерпев крупное поражение от петербургского "Зенита" (0:4) и сыграв вничью с московским "Динамо" (0:0). Армейцы не могут победить в чемпионате России на протяжении семи матчей, последний раз команда выигрывала 24 ноября, оказавшись сильнее на своем поле "Крыльев Советов". "Спартак" начал летний отрезок сезона более убедительно, набрав четыре очка. Красно-белые победили на выезде тульский "Арсенал" (3:2) и сыграли вничью с "Уфой" (0:0).

Руководить ЦСКА в предстоящем матче вновь будет Виктор Гончаренко, который не готовил команду к игре против "Динамо" в связи с плохим самочувствием. Ранее сообщалось, что после встречи с "Зенитом" специалист заявил о желании покинуть пост главного тренера и уехал в Белоруссию. Все это время тренировочным процессом руководил старший тренер Сергей Овчинников.

Гончаренко не сможет рассчитывать на трех полузащитников - Алан Дзагоев продолжает восстановление после травмы, Ильзат Ахметов проходит курс реабилитации после операции, а Яка Бийол был удален в прошлом матче с "Динамо". Участие в игре сможет принять 17-летний защитник Вадим Карпов, пропускавший предыдущую встречу из-за дисквалификации. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско будет вынужден обходиться без дисквалифицированного полузащитника Алекса Крала. При этом команде помогут отбывшие наказание защитники Айртон и Георгий Джикия.

Предстоящий матч станет 66-м в российской истории противостояния команд - ЦСКА побеждал 27 раз, "Спартак" был сильнее в 22 встречах, еще 16 игр завершились вничью. При этом соперники дважды встречались в текущем сезоне - в первом круге чемпионата дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу "Спартака", который победил армейцев и в четвертьфинале Кубка России (3:2). Последний раз ЦСКА обыгрывал соперника 6 апреля 2019 года, взяв верх на выезде со счетом 2:0. На домашнем стадионе команда не побеждала в дерби с 12 августа 2017 года (2:1).

Новая встреча фанатов "Локомотива" с Николичем

Начнется 25-й тур на стадионе "РЖД-Арена" матчем между "Локомотивом" (47 очков) и "Крыльями Советов" (22). Перед очной встречей команды занимают второе и 16-е места в турнирной таблице чемпионата России соответственно. Москвичи в двух матчах после рестарта одержали победы над "Оренбургом" (1:0) и казанским "Рубином" (2:0), самарцы же потерпели поражения от грозненского "Ахмата" (2:4) и петербургского "Зенита" (1:2). 28 июня состоялось заседание совета директоров "Крыльев Советов", по итогам которого была достигнута договоренность о расторжении контрактов с главным тренером команды Миодрагом Божовичем и тремя его помощниками.

Черногорского специалиста сменил Андрей Талалаев, который в разные годы работал в юношеской сборной России, нижегородской "Волге", "Тамбове", армянском "Пюнике" и подмосковных "Химках". Оппонентом 47-летнего российского специалиста в дебютной игре будет 40-летний серб Марко Николич. Для него игра станет третьей во главе московского клуба.

Болельщики "Локомотива" негативно восприняли назначение Николича. 19 июня фанатское объединение United South объявило, что до конца сезона-2019/20 будет проводить акции протеста, демонстрируя несогласие с решением руководства, которое не стало продлевать контракт с предыдущим главным тренером команды Юрием Семиным. Во время дебютной игры Николича болельщики на протяжении 20 минут скандировали кричалки в поддержку бывшего тренера, а также призывали уволить генерального директора клуба Василия Кикнадзе. После этого они покинули стадион, акция будет проведена и на четырех оставшихся домашних играх "Локомотива" в чемпионате России.

В предстоящем матче за железнодорожников по состоянию здоровья не сыграют полузащитник Станислав Магкеев, а также нападающие Лука Джорджевич и Джефферсон Фарфан. Дисквалификацию отбыл полузащитник Рифат Жемалетдинов. Тренерский штаб "Крыльев Советов" не сможет рассчитывать на продолжающего восстанавливаться после травмы нападающего Максима Канунникова и защитника Дмитрий Комбарова, удаленного в игре против "Зенита". Предстоящую встречу из-за повреждения может пропустить также защитник Максим Карпов.

Матч станет 53-м в российской истории противостояния "Локомотива" и "Крыльев Советов" - в предыдущих играх железнодорожники одержали 30 побед и потерпели 11 поражений, еще 11 встреч завершились вничью. Последний раз в чемпионате России самарцы обыгрывали москвичей дома в 2011 году, а на поле соперника они не побеждали с 2006 года. Матч первого круга завершился победой "Локомотива" со счетом 2:1. Решающий мяч польский полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк забил на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте.