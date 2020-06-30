{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Хетафе" победил "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании по футболу

"Хетафе" занимает пятое место, отставания от зоны Лиги чемпионов на два очка
Футболисты "Хетафе" Уго Дуро и "Реала Сосьедад" Игор Субельдиа EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Описание
Футболисты "Хетафе" Уго Дуро и "Реала Сосьедад" Игор Субельдиа
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

ТАСС, 30 июня. Футболисты "Хетафе" обыграли "Реал Сосьедад" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.

На эту тему

В составе победителей дубль оформил Хайме Мата (20-я и 83-я минуты), первый мяч он забил с пенальти. У проигравших гол на счету Аднана Янузая (55-я минута).

"Хетафе" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 52 очка, команда на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. "Реал Сосьедад" идет седьмым, имея в активе 47 очков. Лидирует мадридский "Реал" (71 очко в 32 играх), второй с отставанием в два очка идет "Барселона".

В следующем туре "Хетафе" 2 июля в гостях встретится с "Реалом", а "Реал Сосьедад" в этот же день примет "Эспаньол".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид32218360-2171
2Барселона32216572-3369
3Атлетико321513441-2358
4Севилья321412645-3354
5Хетафе321410842-3052
6Вильярреал321561151-4051
7Реал Сосьедад321451348-4147
8Валенсия3212101041-4646
9Атлетик Бильбао321112936-2845
10Гранада321271338-3843
11Осасуна3210111138-4741
12Леванте321251541-4641
13Бетис329101343-5237
14Алавес32981532-4835
15Эйбар32981534-4835
16Вальядолид327141127-3735
17Сельта327131231-3734
18Мальорка32752030-5526
19Леганес325101724-4625
20Эспаньол32591826-5124

 

Футбол в России
Дерби ЦСКА - "Спартак" и матч "Локомотив" - "Крылья Советов" откроют 25-й тур РПЛ
Обе встречи пройдут в Москве во вторник
Читать полностью