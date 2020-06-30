"Хетафе" победил "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании по футболу

В составе победителей дубль оформил Хайме Мата (20-я и 83-я минуты), первый мяч он забил с пенальти. У проигравших гол на счету Аднана Янузая (55-я минута).

"Хетафе" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 52 очка, команда на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. "Реал Сосьедад" идет седьмым, имея в активе 47 очков. Лидирует мадридский "Реал" (71 очко в 32 играх), второй с отставанием в два очка идет "Барселона".

В следующем туре "Хетафе" 2 июля в гостях встретится с "Реалом", а "Реал Сосьедад" в этот же день примет "Эспаньол".

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.