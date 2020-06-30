"Хетафе" победил "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании по футболу

ТАСС, 30 июня. Футболисты "Хетафе" обыграли "Реал Сосьедад" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей дубль оформил Хайме Мата (20-я и 83-я минуты), первый мяч он забил с пенальти. У проигравших гол на счету Аднана Янузая (55-я минута).
"Хетафе" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 52 очка, команда на два очка отстает от зоны Лиги чемпионов. "Реал Сосьедад" идет седьмым, имея в активе 47 очков. Лидирует мадридский "Реал" (71 очко в 32 играх), второй с отставанием в два очка идет "Барселона".
В следующем туре "Хетафе" 2 июля в гостях встретится с "Реалом", а "Реал Сосьедад" в этот же день примет "Эспаньол".
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|32
|21
|8
|3
|60-21
|71
|2
|Барселона
|32
|21
|6
|5
|72-33
|69
|3
|Атлетико
|32
|15
|13
|4
|41-23
|58
|4
|Севилья
|32
|14
|12
|6
|45-33
|54
|5
|Хетафе
|32
|14
|10
|8
|42-30
|52
|6
|Вильярреал
|32
|15
|6
|11
|51-40
|51
|7
|Реал Сосьедад
|32
|14
|5
|13
|48-41
|47
|8
|Валенсия
|32
|12
|10
|10
|41-46
|46
|9
|Атлетик Бильбао
|32
|11
|12
|9
|36-28
|45
|10
|Гранада
|32
|12
|7
|13
|38-38
|43
|11
|Осасуна
|32
|10
|11
|11
|38-47
|41
|12
|Леванте
|32
|12
|5
|15
|41-46
|41
|13
|Бетис
|32
|9
|10
|13
|43-52
|37
|14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|32-48
|35
|15
|Эйбар
|32
|9
|8
|15
|34-48
|35
|16
|Вальядолид
|32
|7
|14
|11
|27-37
|35
|17
|Сельта
|32
|7
|13
|12
|31-37
|34
|18
|Мальорка
|32
|7
|5
|20
|30-55
|26
|19
|Леганес
|32
|5
|10
|17
|24-46
|25
|20
|Эспаньол
|32
|5
|9
|18
|26-51
|24