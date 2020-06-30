СМИ: комментаторы будут работать на матчах плей-офф НХЛ дистанционно

ТАСС, 30 июня. Встречи плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут прокомментированы дистанционно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Score.

Ранее руководство НХЛ объявило о переходе ко второму этапу возобновления сезона. С 8 июня клубам разрешили проводить тренировки. Также хоккеисты прошли тестирование на коронавирус.

По информации источника, в принимающие плей-офф города будут допущены только по два представителя телекомпании. Они будут отвечать за производственную часть теле- и радиопередач. Это означает, что комментаторы матчей, аналитики и другие спортивные журналисты не смогут лично присутствовать на играх. Решающие встречи сезона пройдут в двух городах (по одному на каждую конференцию), которые будут определены позднее.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Возобновление сезона намечено на 30 июля.