Тренер Кормье считает, что боец должен завершить карьеру после поединка с Миочичем

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Американский боец Дэниел Кормье должен завершить карьеру после поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) со Стипе Миочичем. Об этом ТАСС заявил тренер Кормье Хавьер Мендес.

"Я надеюсь, что он больше не будет драться. Но вы знаете Дэйну Уайта, он может притащить грузовик с деньгами, и Дэниел может остаться и подраться еще. Но я считаю, что бой со Стипе Миочичем должен стать последним для Дэниела, он должен победить и уйти", - сказал Мендес, который также является тренером Хабиба Нурмагомедова.

Кормье и Миочич проведут бой на UFC 252 16 августа в США. Всего на счету 41-летнего Кормье 22 победы и два поражения. Еще один бой признан несостоявшимся.