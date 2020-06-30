Тренер Нурмагомедова: бой Хабиба с Сен-Пьером может стать лучшим поединком в истории

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Потенциальный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и канадца Жоржа Сен-Пьера может стать лучшим поединком в истории ММА. Об этом ТАСС заявил тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес.

"Мне хочется, что такой бой [с Сен-Пьером] прошел, это был бы один из лучших поединков в истории, - сказал Мендес. - Хабибу хочется этого боя, Абдулманап хочет этого боя. Но есть большая разница в весе, не факт, что Сен-Пьер сможет согнать вес. Не факт, что такой бой произойдет, но мне бы очень хотелось его увидеть".

Сен-Пьер повторно завершил карьеру в 2019 году. Всего на его счету 26 побед и два поражения. В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.