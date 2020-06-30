Чемпионат России по санному спорту - 2021 пройдет в Сочи с 11 по 16 марта

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Федерация санного спорта России (ФССР) определилась с датой проведения чемпионата страны 2021 года. Как сообщил ТАСС исполнительный директор ФССР Станислав Тюрин, турнир пройдет на олимпийской трассе в Сочи с 11 по 16 марта.

"С 22 по 26 августа мы планируем провести Летний кубок, с 1 по 5 ноября в Сочи пройдет Кубок России. Завершится следующий сезон чемпионатом России, который запланирован с 11 по 16 марта", - отметил Тюрин.

По итогам ноябрьского Кубка России традиционно будет отобран состав национальной команды на первые этапы Кубка мира.

Розыгрыш Кубка мира по санному спорту стартует в конце ноября в австрийском Иглсе (28 ноября - 29 ноября). Главным стартом сезона станет чемпионат мира, который пройдет в канадском Уистлере с 5 по 7 февраля 2021 года.