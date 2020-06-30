Всемирный саммит по киберспорту пройдет в 2020 году на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 30 июня. /ТАСС/. Всемирный саммит по киберспорту и ежегодная конференция по киберспорту китайской корпорации Tencent пройдут в 2020 году в южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщило агентство " Синьхуа ".

"Всемирный саммит и ежегодная конференция по киберспорту корпорации Tencent пройдут в этом году в городе Боао на Хайнане, - приводит агентство слова вице-президента компании Tencent Game и генерального директора компании Tencent E-sports Хоу Мяо в ходе встречи с администрацией острова. По его словам, "Tencent в качестве одной из лидирующих компаний в Китае в области цифрового контента крайне высоко ценит положение Хайнаня, благоприятное для выхода [бизнеса] на международный уровень, и потенциал острова для развития туризма и торговли".

Хоу Мяо отметил, что Tencent продолжит способствовать развитию киберспорта, используя преимущества свободного порта Хайнаня. "Мы приложим усилия, чтобы сделать киберспорт новой визитной карточкой культуры Хайнаня", - добавил он.

В свою очередь, заместитель главы отдела пропаганды администрации Хайнаня Чжан Хуайхай на встрече с представителями корпорации Tencent отметил, что местные власти продолжат оптимизировать деловую среду острова и создавать для компаний выгодные экономические условия.

Корпорация Tencent активно развивает бизнес в области высоких технологий, искусственного интеллекта и электронных развлечений. Ей принадлежат распространенные в Китае и за его пределами мессенджеры Tencent QQ и WeChat.

Киберспортивная индустрия - одна из приоритетных отраслей экономики Хайнаня. В рамках проекта создания зоны свободной торговли на этом тропическом острове власти КНР планируют способствовать развитию современной индустрии обслуживания и высокотехнологической отрасли.