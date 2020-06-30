Пятиборка Лебедева не может приступить к подготовке к сезону из-за заражения коронавирусом

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы - 2018 по современному пятиборью Светлана Лебедева вынуждена отложить начало подготовки к сезону по причине заражения коронавирусом. Об этом Лебедева сообщила ТАСС.

"Уже неделю я нахожусь дома на изоляции, меня никуда не госпитализировали, - сказала Лебедева. - Я планировала начать готовиться в московском центре "Северный" и перед этим 19 июня проходила тестирование, которое выявило у меня коронавирус. 22 июня я почувствовала себя не очень хорошо, сказала об этом врачу, и в этот же день мне пришел положительный результат теста".

"Я тут же отправилась в медцентр, где сделала компьютерную томографию легких. Мне прописали лечение, а я, в свою очередь, подписала обязательство о самоизоляции. На этой неделе должны взять два повторных теста. Сейчас я чувствую себя прекрасно, поэтому можно сказать, что у меня бессимптомное течение болезни наблюдается", - добавила собеседница ТАСС.

В активе 29-летней Лебедевой есть также золото чемпионата Европы 2012 года, выигранное в женской эстафете, и серебряные медали чемпионата мира - 2012 (смешанная эстафета) и европейского первенства - 2015 (женская эстафета).