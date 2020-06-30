Повторное тестирование футболистов "Кайсара" не выявило у них коронавирус

ТАСС, 30 июня. Игроки казахстанского футбольного клуба "Кайсар" сдали повторные тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В понедельник главный тренер "Кайсара" Стойчо Младенов сообщил о 25 зараженных футболистах основной и молодежной команды. В сообщении клуба отмечается, что все игроки здоровы и продолжают подготовку к возобновлению чемпионата Казахстана.

На 1 июля у "Кайсара" запланирован матч Казахстанской премьер-лиги против клуба "Тараз".

На данный момент в Казахстане подтверждены 21 819 случаев инфицирования коронавирусом, 13 008 пациентов выздоровели, 188 человек умерли.