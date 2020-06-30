Чемпионат России по биатлону 2021 года пройдет в Тюмени

Министерство спорта РФ обязало все всероссийские федерации по зимним видам спорта до 30 июня предоставить план проведения спортивных мероприятий в ближайшем сезоне.

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Чемпионат России по биатлону в 2021 году пройдет в Тюмени с 28 марта по 4 апреля. Об этом сообщили ТАСС в Союзе биатлонистов России (СБР).

"Чемпионат России по биатлону в 2021 году планируется провести в Тюмени с 28 марта по 4 апреля, - сказал представитель СБР. - Традиционная "Ижевская винтовка" пройдет с 22 по 29 декабря".

Чемпионат России 2020 года, местом проведения которого был выбран Ханты-Мансийск, не состоялся в срок (с 27 марта по 2 апреля) из-за пандемии коронавируса.

"На данный момент чемпионат России - 2020 считается отмененным, однако нельзя исключать того, что после отчетно-выборной конференции, которая состоится 11 июля, будет принято решение о том, что этот турнир пройдет осенью в том или ином формате", - добавил собеседник ТАСС.

Тюмень в 2021 году должна была стать местом проведения чемпионата мира по биатлону, однако из-за допингового скандала лишилась этого права на конгрессе Международного союза биатлонистов в 2017 году. Чемпионат мира - 2021 пройдет в словенской Поклюке.