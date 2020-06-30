Футбольная ассоциация Англии сократит на 15% штат сотрудников из-за пандемии

ТАСС, 30 июня. Футбольная ассоциация Англии (FA) объявила о сокращении штата сотрудников на 15% из-за финансовых потерь организации в размере более 300 млн фунтов стерлингов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FA.

В общей сложности решено сократить 124 должности из 900, 42 из них оставались вакантными. Еще в апреле ряд ведущих сотрудников ассоциации, в том числе главный тренер мужской сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт, согласились почти на 30-процентное сокращение зарплаты из-за кризисной ситуации. Однако из-за резкого падения доходов этой меры оказалось недостаточно, и FA вынуждена пойти на более радикальные шаги.

Согласно заявлению исполнительного директора FA Марка Буллингема, пандемия нанесла значительный удар по финансам ассоциации, и теперь стало более очевидным долгосрочное и необратимое ее влияние на финансовое положение организации. "Большая неопределенность в будущем заставляет нас рассматривать сразу несколько сценариев дальнейших действий, - отметил Буллингем. - В последние месяцы мы тщательно изучили все возможные сферы экономии средств, но ситуация ухудшилась до такой степени, что теперь нам придется сократить численность нашей общей команды в FA. В это невероятно трудное время для тех сотрудников, которых затронет эта радикальная мера, мы сделаем все возможное, чтобы их поддержать".