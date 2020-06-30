СМИ: бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин может возглавить сборную Азербайджана

ТАСС, 30 июня. Бывший капитан футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" ирландец Рой Кин получил предложение стать главным тренером сборной Азербайджана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По данным издания, 48-летний ирландец является главным кандидатом на пост в национальной команде Азербайджана. При этом Ассоциация футбольных федераций Азербайджана ждет ответа от Кина в течение ближайших двух дней.

Кин завершил карьеру в 2006 году. После этого он начал тренерскую деятельность - ирландец возглавлял английские футбольные клубы "Сандерленд" и "Ипсвич", а также занимал пост помощника главного тренера в "Астон Вилле", "Ноттингем Форест" и в сборной Ирландии. Последним местом работы Кина на данный момент является "Ноттингем Форест", который он покинул в июне 2019 года.

Кин провел 469 матчей за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги чемпионов, семикратным чемпионом Англии, четыре раза выиграл Кубок Англии, а также стал обладателем Интерконтинентального кубка. Игровую карьеру Кин завершил в шотландском "Селтике", с которым стал победителем национального чемпионата.