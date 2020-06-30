УЕФА не имеет запасного плана завершения Лиги чемпионов кроме проведения "Финала восьми"

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи. 17 июня заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти объявил, что оставшиеся матчи плей-офф турнира пройдут в Лиссабоне с 12 по 23 августа в формате "Финала восьми".

"УЕФА находится в постоянном контакте с Федерацией футбола Португалии и местными властями, - цитирует L'Equipe представителя УЕФА. - Надеемся, что все будет хорошо и что удастся организовать турнир в Португалии. На данный момент нет никаких оснований создавать план "Б". Мы ежедневно отслеживаем ситуацию, при необходимости мы сможем адаптироваться".

В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и германский "Лейпциг". В первых матчах 1/8 финала "Лион" (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Ювентус" (Италия), "Наполи" (Италия) сыграл вничью со счетом 1:1 с "Барселоной" (Испания), испанский "Реал" дома проиграл английскому "Манчестер Сити" (1:2), а "Челси" (Англия) - "Баварии" (Германия) со счетом 0:3. Ответные матчи 1/8 финала пройдут 7-8 августа, решение о месте их проведения пока не принято. "Финал восьми" предполагает собой турнир, где команды по заранее известной турнирной сетке сыграют по одному матчу в четвертьфинале, полуфинале и финале.