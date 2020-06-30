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Летние олимпийские виды спорта

Правительство РФ утвердило программу подготовки к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге

Общий объем федерального финансирования подготовки к Универсиаде составит 58,6 млрд рублей

ТАСС, 30 июня. Правительство Российской Федерации утвердило программу подготовки к Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить предлагаемую программу подготовки к проведению Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге, предусматривающую предельные объемы финансирования за счет средств федерального бюджета, консолидированного бюджета Свердловской области и юридических лиц", - говорится в документе.

Ответственным за координацию программы председатель правительства РФ Михаил Мишустин определил Министерство спорта России.

Документ предусматривает, что общий объем федерального финансирования подготовки к Универсиаде составит 58,6 млрд рублей, Свердловская область потратит на программу 13,8 млрд рублей, еще 28,5 млрд рублей будут привлечены из внебюджетных источников.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичЛетние олимпийские виды спорта
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