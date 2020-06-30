Россиянин Сироткин будет резервным гонщиком команды "Формулы-1" "Рено" в 2020 году

ТАСС, 30 июня. Россиянин Сергей Сироткин будет выполнять роль резервного пилота команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба "Рено".

Сироткин уже занимал данную должность в "Рено" в 2017 и 2019 годах. В сезоне 2018 года он был боевым пилотом команды "Уильямс". Гонщиками "Рено" являются француз Эстебан Окон и австралиец Даниэль Риккьярдо, который по окончании сезона покинет команду и перейдет в "Макларен". Таким образом, место в "Рено" на сезон-2021 на данный момент является вакантным.

"Я рад вернуться к роли третьего и резервного пилота команды Renault DP World F1 Team, - заявил Сироткин. - Я хорошо знаком с командой, поскольку провел с ней весь 2019 год. Я понимаю, насколько важно для команды всегда иметь пилота, который сможет выйти на замену, особенно в текущей мировой ситуации. Я всегда внимателен и сосредоточен, чтобы быть готовым вновь сесть за руль автомобиля "Формулы-1", буду очень рад вскоре увидеться с моими друзьями в "Рено".

"Мы рады вновь приветствовать Сергея в команде, - отметил руководитель команды "Рено" Сирил Абитебул. - В тех обстоятельствах, в каких мы все оказались, нам необходимо иметь план для любой ситуации, которая может произойти. Мы очень хорошо знаем Сергея, и он также хорошо знаком с командой, будем рады видеть Сергея в эти выходные в Австрии".

Сироткин является пилотом программы развития российского автоспорта SMP Racing. Помимо выступлений за "Уильямс" и "Рено", в разное время он являлся тест-пилотом "Заубера" и "Макларена".

В начале июня руководство "Формулы-1" утвердило календарь первых восьми этапов сезона-2020. Он откроется двумя этапами на трассе в австрийском Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля), далее пройдут гонки на автодромах в пригороде Будапешта (17-19 июля), в британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября). Календарь оставшихся этапов будет опубликован позднее, планируется, что всего в сезоне будет проведено 15-18 этапов. Гран-при России в первоначальной версии календаря был запланирован на 25-27 сентября в Сочи.