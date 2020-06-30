Минспорт РФ предлагает ввести налоговые льготы для родителей юных спортсменов

ТАСС, 30 июня. Министерство спорта РФ предлагает создать льготы по налоговым выплатам для родителей, чьи дети занимаются спортом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минспорт РФ подготовил законопроект "О внесении изменений в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации", созданный для поддержки родителей (законных представителей), которые оплачивают занятия своих детей (подопечных) в возрасте до 18 лет в организациях, осуществляющих спортивную подготовку. Сообщается, что, согласно законопроекту, родители смогут получить социальный налоговый вычет по расходам на выплаты за спортивную подготовку детей - сумма налогового вычета может достигать 50 тыс. рублей в год.

Законопроект находится на общественном обсуждении и независимой антикоррупционной экспертизе, а также направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти, общероссийские спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги.

Данный законопроект создан для привлечения детей к занятиям спортом, а также для развития организаций спортивной подготовки всех уровней и форм собственности. В соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" за 2019 год общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проходящих спортивную подготовку, составляет 1 857 522 человека. Из них количество детей, проходящих спортивную подготовку и занимающихся по договорам об оказании платных услуг в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 64 063 человека.