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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат РФ по бобслею и скелетону 2021 года планируется провести в Сочи с 1 по 10 апреля

Кубок страны пройдет с 25 по 30 октября 2020 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Чемпионат России по бобслею и скелетону 2021 года должен пройти с 1 по 10 апреля на олимпийской трассе в Сочи. Об этом ТАСС сообщил спортивно-технический директор Федерации бобслея России Григорий Аксенов.

Министерство спорта РФ обязало все федерации по зимним видам спорта до 30 июня предоставить план проведения спортивных мероприятий в ближайшем сезоне.

"Чемпионат России по бобслею и скелетону 2021 года планируется провести в Сочи с 1 по 10 апреля. Кубок страны пройдет с 25 по 30 октября 2020 года", - сообщил Аксенов.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/21 пройдет с 27 по 29 ноября в латвийской Сигулде. Чемпионат мира пройдет с 5 по 14 февраля 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.

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Зимние олимпийские виды спорта
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