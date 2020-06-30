Бывший хоккеист "Филадельфии" Воробьев подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

Соглашение между 23-летним хоккеистом и командой из Башкортостана рассчитано на три года. Ранее Воробьев уже выступал за "Салават Юлаев" - с 2015 по 2017 год. Он провел в составе команды в КХЛ 78 матчей, в которых набрал 14 очков (5 шайб + 9 голевых передач).

"Переговоры с клубом прошли довольно успешно, сразу нашли понимание с руководством клуба, - отметил Воробьев. - Здесь определяющим был тот факт, что это мой родной клуб, я знаю, что у "Салавата Юлаева" всегда высокие задачи и цели. И, конечно, приятно выступать перед родными болельщиками, не могу дождаться момента, когда снова надену "юлаевскую" майку и выйду на лед "Уфа-Арены".

"Переговоры шли с прошлого года, - заявил спортивный директор "Салавата Юлаева" Василий Чижов. - Миша играет на такой дефицитной позиции центрального нападающего. Очень неплохо показывал себя в Северной Америке - рассчитывали на него в главной команде, прилично выглядел в фарм-клубе, набирал много очков, в двух лидирующих тройках выступал".

Воробьев в 2015 году был выбран "Филадельфией" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 104-м номером. Россиянин провел в НХЛ 35 матчей, в которых набрал пять очков (2+3). При этом в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая за фарм-клуб "Филадельфии" "Лихай Велли", он сыграл в 154 матчах, набрав 85 очков (29+56).

В составе сборной России Воробьев стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года.